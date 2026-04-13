Власть

Поддержка детей матерей-героинь. Комитет Жогорку Кенеша одобрил проект о льготах

На заседании комитета Жогорку Кенеш по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи рассмотрен проект постановления «О предоставлении государственной образовательной льготы детям матерей, награжденных орденом «Баатыр эне» Кыргызской Республики».

Инициатором проекта выступил депутат Медер Чотонов. По его словам, основная цель инициативы — внедрение 50-процентной льготы на обучение в вузах Кыргызстана для детей матерей-героинь.

«Вклад матерей-героинь в развитие демографии страны очень ценен. Вместе с тем наблюдается снижение рождаемости — если ранее рождалось около 150 тысяч детей, то сейчас этот показатель снизился до 30–50 тысяч. Это может привести к проблемам в демографической политике уже к 2030 году. Чтобы избежать таких рисков, мы просим поддержать данный законопроект», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что сегодня в Кыргызстане насчитывается 569 студентов, являющихся детьми матерей-героинь.

«Считаем, что предоставление льгот такому числу студентов не окажет существенной нагрузки на государственный бюджет. Государство должно оказывать поддержку в получении высшего образования детям матерей-героинь», — добавил он.

По словам инициатора, льгота будет предоставляться один раз и действовать до достижения студентами 23 лет. При этом абитуриенты должны будут набрать проходной балл по Общереспубликанскому тестированию.

По итогам заседания комитет одобрил проект и направил его на дальнейшее обсуждение в Жогорку Кенеш.
