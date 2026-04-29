В Кыргызстане расширили список льготного импорта оборудования для ВИЭ

Кабинет министров Кыргызстана расширил перечень товаров и оборудования, освобождаемых от уплаты НДС при импорте для проектов в сфере возобновляемой энергетики.

Изменения внесли в постановление № 196 от 4 октября 2021 года. Они направлены на создание дополнительных условий для развития сектора ВИЭ.

Согласно документу, список льготного импорта дополнили десятками новых позиций. В него включили:

элементы инфраструктуры, металлические конструкции, трубы, крепежные элементы;

подъемное оборудование;

трансформаторы различной мощности;

инверторы и системы управления;

кабели, оптоволокно и соединительные элементы;

приборы и комплектующие, используемые при строительстве энергетических установок на основе возобновляемых источников.

Ожидается, что расширение перечня позволит снизить стоимость реализации проектов в сфере зеленой энергетики и ускорить их запуск.

Постановление вступит в силу через десять дней.