В Кыргызстане расширили список льготного импорта оборудования для ВИЭ

Кабинет министров Кыргызстана расширил перечень товаров и оборудования, освобождаемых от уплаты НДС при импорте для проектов в сфере возобновляемой энергетики.
Изменения внесли в постановление № 196 от 4 октября 2021 года. Они направлены на создание дополнительных условий для развития сектора ВИЭ.
Согласно документу, список льготного импорта дополнили десятками новых позиций. В него включили:
- элементы инфраструктуры, металлические конструкции, трубы, крепежные элементы;
- подъемное оборудование;
- трансформаторы различной мощности;
- инверторы и системы управления;
- кабели, оптоволокно и соединительные элементы;
- приборы и комплектующие, используемые при строительстве энергетических установок на основе возобновляемых источников.
Ожидается, что расширение перечня позволит снизить стоимость реализации проектов в сфере зеленой энергетики и ускорить их запуск.
Постановление вступит в силу через десять дней.