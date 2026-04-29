Экономика

В Кыргызстане расширили список льготного импорта оборудования для ВИЭ

Кабинет министров Кыргызстана расширил перечень товаров и оборудования, освобождаемых от уплаты НДС при импорте для проектов в сфере возобновляемой энергетики.

Изменения внесли в постановление № 196 от 4 октября 2021 года. Они направлены на создание дополнительных условий для развития сектора ВИЭ.

Согласно документу, список льготного импорта дополнили десятками новых позиций. В него включили: 

  • элементы инфраструктуры, металлические конструкции, трубы, крепежные элементы;
  • подъемное оборудование;
  • трансформаторы различной мощности;
  • инверторы и системы управления;
  • кабели, оптоволокно и соединительные элементы;
  • приборы и комплектующие, используемые при строительстве энергетических установок на основе возобновляемых источников.

Ожидается, что расширение перечня позволит снизить стоимость реализации проектов в сфере зеленой энергетики и ускорить их запуск.

Постановление вступит в силу через десять дней.
Материалы по теме
В Чаткале начали строить каскад ГЭС и солнечной электростанции
В Нарыне запустят солнечную электростанцию. Детали обсудили в Вашингтоне
В Кыргызстане льготы на электричество продлили до 2027 года
Поддержка детей матерей-героинь. Комитет Жогорку Кенеша одобрил проект о льготах
Кыргызстан получил тарифные льготы на импорт отдельных видов овощей
Прием в школу. Почему отменили льготные категории при записи в первый класс
Предельный тариф на закупку электроэнергии из ВИЭ составляет 4 сома 42 тыйына
Президент выступил против дополнительных требований к накопителям энергии в ВИЭ
В Кыргызстане на конкурс выставлены 15 участков под СЭС и малые ГЭС
В Кыргызстане поддержат призеров областных школьных олимпиад
Популярные новости
Доллар обновил годовой минимум, дешевеют и&nbsp;другие валюты. Курс на&nbsp;27&nbsp;апреля Доллар обновил годовой минимум, дешевеют и другие валюты. Курс на 27 апреля
Санкции ЕС. Чем грозит наказание Европы Кыргызстану, рассказали эксперты Санкции ЕС. Чем грозит наказание Европы Кыргызстану, рассказали эксперты
Три месторождения в&nbsp;Иссык-Кульской области выставлены на&nbsp;аукцион Три месторождения в Иссык-Кульской области выставлены на аукцион
В&nbsp;Чаткале начали строить каскад ГЭС и&nbsp;солнечной электростанции В Чаткале начали строить каскад ГЭС и солнечной электростанции
Бизнес
Объявлен тендер на&nbsp;благоустройство участка на&nbsp;пересечении Чуй&mdash;Абдрахманова Объявлен тендер на благоустройство участка на пересечении Чуй—Абдрахманова
Госбанк развития&nbsp;КР включен в&nbsp;листинг Кыргызской фондовой биржи Госбанк развития КР включен в листинг Кыргызской фондовой биржи
КРСУ усиливает подготовку педагогических кадров для Кыргызстана КРСУ усиливает подготовку педагогических кадров для Кыргызстана
&laquo;Оптима Банк&raquo; поддержал экологический проект фонда &laquo;Таза Карма&raquo; «Оптима Банк» поддержал экологический проект фонда «Таза Карма»
