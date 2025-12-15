Не стоит опасаться. Минстрой выдал разрешение на возведение 35-этажных домов

В Кыргызстане самым высоким сейчас является здание с 27 этажами. Его строительство находится на завершающей стадии. Мы также выдали разрешения на возведение зданий высотой до 35 этажей. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев.

Фото из архива. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев

По его словам, в стране уже есть условия для строительства в сейсмоопасных зонах зданий выше 18 этажей. Ведомство тесно взаимодействует с научными институтами, которые занимаются изучением грунта и сейсмических условий для строительных площадок.

Нурдан Орунтаев отметил, что только после изучения всего спектра вопросов и получения данных о состоянии почвы специалисты рассчитывают допустимые параметры застройки, включая этажность зданий. Решение о выдаче одобрения на реализацию подобных проектов выдается только на основании этих расчетов.

Чиновник добавил, что высотное строительство возможно при условии соблюдения всех требований сейсмостойкости.

Он привел в пример Алматы, Ташкент, Душанбе и Урумчи, которые тоже расположены в сейсмичных зонах и застраиваются многоэтажками. Например, в столице Узбекистана построили здания высотой более 50 этажей, а в Урумчи — небоскреб высотой 266 метров.

Минстрой также разработал нормативные требования для зданий высотой до 40 этажей.

Ранее управляющий делами президента Каныбек Туманбаев сообщал, что в Бишкеке начали строить 40-этажный жилой комплекс.