Нурдан Орунтаев заморозил проект строительства филармонии за 6,8 миллиарда сомов

Строительство здания филармонии в Манасе стоимостью 6,8 миллиарда сомов временно приостановлено. Об этом стало известно во время рабочей встречи министра строительства, архитектуры и ЖКХ Кыргызстана Нурдана Орунтаева с подрядными организациями и представителями местных органов власти.

По данным Минстроя, проект объекта будет пересмотрен. В частности, рассматривается вариант сокращения масштабов строительства с целью оптимизации затрат.

Отмечается, что решение принято в рамках оценки эффективности строительных проектов и обоснованности их сметной стоимости. После завершения пересмотра параметров проекта работы на объекте планируется возобновить.