17:50
USD 87.45
EUR 100.67
RUB 1.07
Общество

Нурдан Орунтаев заморозил проект строительства филармонии за 6,8 миллиарда сомов

Строительство здания филармонии в Манасе стоимостью 6,8 миллиарда сомов временно приостановлено. Об этом стало известно во время рабочей встречи министра строительства, архитектуры и ЖКХ Кыргызстана Нурдана Орунтаева с подрядными организациями и представителями местных органов власти.

По данным Минстроя, проект объекта будет пересмотрен. В частности, рассматривается вариант сокращения масштабов строительства с целью оптимизации затрат.

Отмечается, что решение принято в рамках оценки эффективности строительных проектов и обоснованности их сметной стоимости. После завершения пересмотра параметров проекта работы на объекте планируется возобновить.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366534/
просмотров: 320
Версия для печати
Материалы по теме
Спецкомиссия проверит стройки в Манасе: выявлены нарушения и сокрытие данных
Больницу в Манасе проверят из-за завышенной стоимости строительства
Реконструкцию аэропорта «Манас» планируют завершить в мае
Нурдан Орунтаев раскритиковал стройки в Оше: безопасность объектов под вопросом
Музей «Манас Ордо» в Таласе расширят втрое. Комплекс готовят к Дню независимости
«Генеральские дома» и рост преступности. Полпред отчитал мэра Манаса
В жилмассиве «Ак-Бата» Бишкека построят новую школу на 650 мест
В Манасе после трехчасового спора депутаты избрали нового председателя кенеша
Председатель Манасского горкенеша Нуртилек Болотов ушел в отставку
Реконструкцию «Манас Ордо» планируют завершить ко Дню независимости
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Бизнес
Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф
Успейте внести фитр-садака: в&nbsp;MegaPay это можно сделать за&nbsp;несколько минут Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут
Весенний фестиваль в&nbsp;Royal Central Park&nbsp;&mdash; празднование Нооруза 22&nbsp;марта Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
18 марта, среда
17:39
В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комитетов. Кто их возглавил В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комите...
17:30
Кабмин Кыргызстана запустит кластер для сдерживания цен на мясо
17:29
Глава кабмина представил коллективу Нацбанка нового председателя
17:28
По делу «Кыргызнефтегаза» задержаны бывшие топ-менеджеры
17:23
Выдавал себя за «решалу»: в Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве