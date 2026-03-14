Нурдан Орунтаев раскритиковал стройки в Оше: безопасность объектов под вопросом

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Нурдан Орунтаев во время рабочей поездки в Ош раскритиковал практику строительства объектов без необходимой проектной и разрешительной документации.

По его словам, во многих случаях строительные работы ведутся без полного пакета документов, а также без перечисления предусмотренных платежей, что должно становиться основанием для привлечения ответственных лиц к ответственности.

«Кыргызстан является правовым государством. Независимо от того, строится ли частный дом, дорога или крупный объект, каждый проект должен иметь соответствующую документацию. Только после этого должны начинаться строительные работы», — отметил министр.

Нурдан Орунтаев подчеркнул, что главным при реализации строительных проектов должны оставаться качество и безопасность.

Он привел в пример один из участков дороги, где рядом расположены мостовые сооружения и другие объекты инфраструктуры.

«Если здесь произойдет землетрясение или какая-то чрезвычайная ситуация, мы не можем дать гарантию, что эти мосты не обрушатся, если работы выполнялись без соблюдения всех требований», — заявил глава Минстроя.

Министр подчеркнул, что профильные ведомства и руководители департаментов должны нести ответственность за подобные нарушения и обеспечивать строгий контроль за строительством объектов.