Власть

Нурдан Орунтаев раскритиковал стройки в Оше: безопасность объектов под вопросом

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Нурдан Орунтаев во время рабочей поездки в Ош раскритиковал практику строительства объектов без необходимой проектной и разрешительной документации.

По его словам, во многих случаях строительные работы ведутся без полного пакета документов, а также без перечисления предусмотренных платежей, что должно становиться основанием для привлечения ответственных лиц к ответственности.

«Кыргызстан является правовым государством. Независимо от того, строится ли частный дом, дорога или крупный объект, каждый проект должен иметь соответствующую документацию. Только после этого должны начинаться строительные работы», — отметил министр.

Нурдан Орунтаев подчеркнул, что главным при реализации строительных проектов должны оставаться качество и безопасность.

Он привел в пример один из участков дороги, где рядом расположены мостовые сооружения и другие объекты инфраструктуры.

«Если здесь произойдет землетрясение или какая-то чрезвычайная ситуация, мы не можем дать гарантию, что эти мосты не обрушатся, если работы выполнялись без соблюдения всех требований», — заявил глава Минстроя.

Министр подчеркнул, что профильные ведомства и руководители департаментов должны нести ответственность за подобные нарушения и обеспечивать строгий контроль за строительством объектов.
Материалы по теме
В городе Ош задержан лжемилиционер, вымогавший деньги
В Бишкеке и Оше имеется 150 долгостроев
В жилмассиве «Ак-Бата» Бишкека построят новую школу на 650 мест
Комитет одобрил соглашение о строительстве в городе Ош двух эстакад и дороги
Жители Ошской области просят открыть СЭЗ на границе с Узбекистаном
Суюн Омурзаков: Пробки в городе Ош стали самой большой проблемой
В Ошской межобластной больнице родилась первая в 2026 году тройня
В Оше отметили День Государственного флага Кыргызстана
В Оше проходят рейды для обеспечения безопасности детей, читающих жарамазан
Жанар Акаев прокомментировал вопрос долгов мэрии города Ош
Популярные новости
Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на&nbsp;двух трассах Кыргызстана. Прайс Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на двух трассах Кыргызстана. Прайс
Президент Кыргызстана: ГИК не&nbsp;может выдавать жилье по&nbsp;себестоимости Президент Кыргызстана: ГИК не может выдавать жилье по себестоимости
Президент выступил против дополнительных требований к&nbsp;накопителям энергии в&nbsp;ВИЭ Президент выступил против дополнительных требований к накопителям энергии в ВИЭ
Статуса высокогорных могут лишиться 34&nbsp;села. Кабмин предложил переходный период Статуса высокогорных могут лишиться 34 села. Кабмин предложил переходный период
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
