Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан договорились сотрудничать в строительстве

Глава Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Нурдан Орунтаев принял участие в заседании межправительственного совета СНГ по сотрудничеству в строительной деятельности, который завершился в Ташкенте.

По данным пресс-службы ведомства, стороны обсудили обмен опытом и совместные проекты в сферах жилищного строительства, архитектуры и внедрения современных технологий.

По итогам встреч министр Нурдан Орунтаев, министр строительства Узбекистана Шерзод Хидоятов и председатель Комитета по архитектуре Таджикистана Низом Мирзозода подписали дорожные карты по сотрудничеству в строительной деятельности.