12:09
USD 87.45
EUR 100.88
RUB 1.11
Общество

В жилмассиве «Ак-Бата» Бишкека построят новую школу на 650 мест

10 марта министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Нурдан Орунтаев заложил капсулу времени в строительство новой школы на 650 мест в жилмассиве «Ак-Бата» Свердловского района Бишкека.

В мероприятии приняли участие мэр города Айбек Джунушалиев, депутаты Жогорку Кенеша, представители органов местного самоуправления и жители жилмассива.

В своем выступлении министр отметил, что развитие образовательной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений государственной политики. По его словам, строительство новой школы создаст качественные и комфортные условия для обучения учащихся жилмассива «Ак-Бата». Он также подчеркнул, что работа по сокращению дефицита школ и обеспечению учеников современными образовательными учреждениями ведется активно и будет продолжена.

Согласно проекту, общая площадь школы составит 5,3 тысячи квадратных метров, площадь земельного участка – 1,08 гектара. Школа рассчитана на 650 ученических мест (с возможностью обучения до 1,3 тысячи учащихся) и будет состоять из трех блоков. Здание будет двухэтажным и оснащено современными условиями для обучения.

Отмечается, что с учетом сейсмологических условий региона конструкция здания будет усилена для обеспечения устойчивости свыше 9 баллов. Кроме того, из-за сложных характеристик грунта котлован будет вырыт на глубину до 8,8 метра, а фундамент укреплен по специальной технологии.

Строительные работы ведутся под контролем Министерства строительства, подрядной организацией выступает ОсОО «ГрадСтройРесурс».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365288/
просмотров: 170
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане создадут «Мектеп 21» — школу цифровых технологий для взрослых
ГКНБ предотвратил возможное вооруженное нападение в одной из школ Бишкека
Депутатам ЖК показали аварийную школу в Таласе. Ее построили в 1932 году
В Бишкеке расширят школу «Светоч»: появится 450 новых ученических мест
В микрорайоне «Тунгуч» закрыли стадион школы № 73. Жители просят разъяснений
В Минстрое рассказали, в каких районах Бишкека построят новые школы
Нацисследование. Названы регионы с наибольшим уровнем насилия в школах
Атака на Иран. Число погибших в Минабе школьниц увеличилось до 148
Новый график школьных каникул в Кыргызстане вызвал вопросы у родителей
В городе Ош начали снос двух школ. На их месте построят новые
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
В&nbsp;КР&nbsp;всем детям до&nbsp;трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ В КР всем детям до трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Бизнес
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
10 марта, вторник
12:00
Атака на Иран. Трамп и Нетаньяху про «победу», а мир — про последствия Атака на Иран. Трамп и Нетаньяху про «победу», а мир —...
11:51
Жители жилмассива «Рухий Мурас» просят обустроить тротуар на улице Анкара
11:48
Поставить камеры видеофиксации просят бишкекчане на участке проспекта Жибек Жолу
11:45
В Турции начался основной суд по делу экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу
11:44
Президент выступил против дополнительных требований к накопителям энергии в ВИЭ