В жилмассиве «Ак-Бата» Бишкека построят новую школу на 650 мест

10 марта министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Нурдан Орунтаев заложил капсулу времени в строительство новой школы на 650 мест в жилмассиве «Ак-Бата» Свердловского района Бишкека.

В мероприятии приняли участие мэр города Айбек Джунушалиев, депутаты Жогорку Кенеша, представители органов местного самоуправления и жители жилмассива.

В своем выступлении министр отметил, что развитие образовательной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений государственной политики. По его словам, строительство новой школы создаст качественные и комфортные условия для обучения учащихся жилмассива «Ак-Бата». Он также подчеркнул, что работа по сокращению дефицита школ и обеспечению учеников современными образовательными учреждениями ведется активно и будет продолжена.

Согласно проекту, общая площадь школы составит 5,3 тысячи квадратных метров, площадь земельного участка – 1,08 гектара. Школа рассчитана на 650 ученических мест (с возможностью обучения до 1,3 тысячи учащихся) и будет состоять из трех блоков. Здание будет двухэтажным и оснащено современными условиями для обучения.

Отмечается, что с учетом сейсмологических условий региона конструкция здания будет усилена для обеспечения устойчивости свыше 9 баллов. Кроме того, из-за сложных характеристик грунта котлован будет вырыт на глубину до 8,8 метра, а фундамент укреплен по специальной технологии.

Строительные работы ведутся под контролем Министерства строительства, подрядной организацией выступает ОсОО «ГрадСтройРесурс».