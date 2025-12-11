Сколько многоэтажек узаконили в Кыргызстане, рассказал глава Минстроя

Сколько многоэтажек узаконили в Кыргызстане в текущем году, агентству «Кабар» рассказал министр архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев.

По его словам, Минстрой узаконил более 100 объектов. Он добавил, что ранее в стране были выявлены 200 незаконных объектов, в основном многоэтажные жилые дома.

«Около 100 объектов мы узаконили. Там были интересы наших простых граждан, которые в свое время купили квартиры. Проверили устойчивость зданий, провели экспертизу, пересмотрели все документы. Владельцам этих домов выдали технические паспорта», — сказал глава профильного ведомства.

Нурдан Орунтаев подчеркнул, что отныне незаконных объектов в стране не будет — такое строительство будет остановлено.