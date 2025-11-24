21:33
Общество

В Бишкеке начали строить 40-этажный жилой комплекс

По поручению главы государства впервые в истории Бишкека началось строительство 40-этажного жилого комплекса. Об этом в соцсетях написал управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, этот масштабный проект — не просто строительство, а новый этап в развитии страны.

«Как отметил глава Минстроя Нурдан Орунтаев, комплекс отвечает всем требованиям сейсмостойкости. Все расчеты, конструкции, нормы безопасности разработаны по единым стандартам», — написал Каныбек Туманбаев.

Параметры комплекса

  • Состоит из 14 блоков.
  • 10 домов по 35 этажей.
  • 4 дома по 40 этажей.
  • Общее количество квартир — 4 тысячи 160.
  • Трехуровневый подземный паркинг на 4,2 тысячи машин.
  • Зоны для спорта и отдыха: бассейн, спортивный центр, детская площадка, теннисные и баскетбольные площадки, поле для мини-футбола.
  • Объекты образования: школа на 750 мест и детский сад на 280 мест.
  • Меры безопасности: специальные дороги для пожарных машин и спецстоянка.
