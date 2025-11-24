В Бишкеке начали строить 40-этажный жилой комплекс

По поручению главы государства впервые в истории Бишкека началось строительство 40-этажного жилого комплекса. Об этом в соцсетях написал управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, этот масштабный проект — не просто строительство, а новый этап в развитии страны.

Читайте по теме В Бишкеке скоро могут появиться 40-этажные здания

«Как отметил глава Минстроя Нурдан Орунтаев, комплекс отвечает всем требованиям сейсмостойкости. Все расчеты, конструкции, нормы безопасности разработаны по единым стандартам», — написал Каныбек Туманбаев.

Параметры комплекса