В Бишкеке начали строить 40-этажный жилой комплекс

По поручению главы государства впервые в истории Бишкека началось строительство 40-этажного жилого комплекса. Об этом в соцсетях написал управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.
По его словам, этот масштабный проект — не просто строительство, а новый этап в развитии страны.
«Как отметил глава Минстроя Нурдан Орунтаев, комплекс отвечает всем требованиям сейсмостойкости. Все расчеты, конструкции, нормы безопасности разработаны по единым стандартам», — написал Каныбек Туманбаев.
Параметры комплекса
- Состоит из 14 блоков.
- 10 домов по 35 этажей.
- 4 дома по 40 этажей.
- Общее количество квартир — 4 тысячи 160.
- Трехуровневый подземный паркинг на 4,2 тысячи машин.
- Зоны для спорта и отдыха: бассейн, спортивный центр, детская площадка, теннисные и баскетбольные площадки, поле для мини-футбола.
- Объекты образования: школа на 750 мест и детский сад на 280 мест.
- Меры безопасности: специальные дороги для пожарных машин и спецстоянка.