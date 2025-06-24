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Общество

Минстрой усиливает контроль за соблюдением техники безопасности на объектах

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства усиливает контроль за соблюдением техники безопасности, а также качества работ на строительных объектах. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил глава ведомства Нурдан Орунтаев

Он отметил, что прежде проблеме безопасности на стройках не уделяли необходимого внимания, но теперь контроль усилен.

По данным главы Минстроя, в 2024 году общая сумма наложенных штрафов на строительные компании составила 120 миллионов сомов, годом ранее нарушителей оштрафовали всего на 40 миллионов сомов.

С начала 2025 года выписано штрафов на сумму 60 миллионов сомов.

Нурдан Орунтаев также рассказал, сколько стройкомпаний лишились лицензий.

По его данным, в прошлом году приостановлено 500 лицензий строительных компаний.

В 2025 году — около 300 лицензий. Санкции применены за несоблюдение строительных норм и стандартов качества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333924/
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