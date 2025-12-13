11:56
В Минстрое создали инженерный департамент. Для чего, объяснил Нурдан Орунтаев

В Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства появилось новое подразделение — инженерный департамент. Об этом в эфире «Биринчи радио» рассказал глава ведомства Нурдан Орунтаев.

По его словам, создание этой структуры — важный шаг для обеспечения контроля за строительными и ремонтными работами. Ранее аналогичный был в профильном ведомстве, но его вывели за рамки государственного ведения.

Теперь инженерный департамент будет работать в структуре Минстроя и проводить детальные инженерные и геологические исследования территории, а также модернизировать оборудование и инструменты для нужд специалистов.

«Мы полностью обновили центральное здание, создали современные условия для сотрудников и заложили базу для дальнейшего оснащения лабораторий и инженерной инфраструктуры», — добавил Нурдан Орунтаев.
