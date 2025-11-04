13:24
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке скоро могут появиться 40-этажные здания

В Бишкеке скоро могут появиться 40-этажные здания. Об этом на встрече с журналистами заявил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев.

По его словам, в Кыргызстане идет строительный бум.

«Мы исчисляем объемы строительства кранами, работающими в городе. Недавно показывал с высоты коллеге из Узбекистана количество строительных кранов в столице, он был впечатлен. В республике растет население, и мы должны обеспечивать его жилой площадью. По мировым стандартам, минимальная жилплощадь на человека составляет 15 квадратных метров. Если учитывать ежегодный прирост населения в 100-150 тысяч человек, то по минимуму необходимо строить 1,5 миллиона квадратных метров в год.

В 2024-м мы построили около 2 миллионов квадратных метров жилья, в 2025 году хотим довести этот объем до 2,5 миллиона квадратных метров. Главное — сохранять этот темп еще 10-15 лет. Бишкек должен расти и ввысь. До настоящего момента мы давали разрешение на возведение 27-этажных объектов. Сейчас уже дали разрешение на 38-этажки. И уже работаем над тем, чтобы у нас росли 40-этажные и выше дома. Тем более что сегодня в строительстве используются современные технологии, появились новые виды бетона, металлоконструкций и другое», — добавил чиновник.

Он сказал: представители китайской стороны отмечают, что в КР очень жесткие требования в строительстве.

«Поэтому в целях экономии сил, времени и денег мы идем на то, что признаем ГОСТы Китая в строительстве. Таким образом, мы взяли новый курс на то, что зачем придумывать что-то новое? Лучше использовать уже имеющийся передовой опыт», — подчеркнул Нурдан Орунтаев.

Он обратил внимание и на то, что упор нужно делать на возведение социально доступного жилья.

«Сегодня многие получают жилье под 4-5 процентов через Госипотечную компанию. В том же Узбекистане госипотеку берут под 8 процентов. Таких льготных условий, как у нас, нигде нет. Некоторые говорят, что стоимость жилья растет. Но при этом надо понимать: это означает, что растет экономика страны. В развитой Японии, например, ниже $5 тысяч не купишь квадратный метр», — заметил министр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349590/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке узаконили еще одну проблемную многоэтажку
Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан договорились сотрудничать в строительстве
Минстрой КР хочет совмещать проектирование и строительство недвижимости
В домах № 22, 23 в «Кок-Жаре» приостановили строительные работы
В Бишкеке строительную компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов
Осторожно! Мошенники представляются работниками Минстроя и вымогают деньги
На объездной дороге Бишкека проверили качество железобетонных балок
На трассе Ош — Бишкек демонтируют незаконные постройки
В черный список Минстроя Кыргызстана внесены 44 строительные компании
В Кеминском районе приостановлено незаконное строительство зоны отдыха
Популярные новости
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Бизнес
Всемирный день сбережений с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Всемирный день сбережений с «Оптима Банком»
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
4 ноября, вторник
13:14
В Бишкеке скоро могут появиться 40-этажные здания В Бишкеке скоро могут появиться 40-этажные здания
12:32
Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии
12:30
В центре Рима дважды обрушилась средневековая башня: есть пострадавшие
12:25
Трамп сократит финансирование Нью-Йорка, если его мэром станет демократ Мамдани
12:14
Успеть до января. В автошколах аврал, люди массово записываются на вождение