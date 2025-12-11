09:45
Власть

Тысячи сотрудников Минстроя теперь не получают зарплату из бюджета — Орунтаев

Подразделения Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства перешли на самофинансирование. Об этом агентству «Кабар» сообщил глава ведомства Нурдан Орунтаев.

По его словам, после того, как президент подписал указ о преобразовании Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в министерство, изменились структура и порядок работы ведомства.

Он также отметил, что реализован ряд реформ, в том числе переход подведомственных структур на самофинансирование.

«В настоящее время около 3 тысяч наших сотрудников находятся на самофинансировании, то есть они перестали получать зарплату из бюджета. Остался один департамент. С 1 января его сотрудники тоже перестанут получать зарплату из бюджета в связи с переходом на самофинансирование. Этот механизм позволил повысить зарплаты, улучшить качество оказываемых услуг и создать условия для устранения коррупционных механизмов», — сказал Нурдан Орунтаев.

Переход на цифровой формат позволил Минстрою сократить расходы, повысить оперативность и качество оказываемых услуг, добавил он.
