Экономика

Нацбанк запретил взимать комиссии за внутренние переводы в нацвалюте

Правление Национального банка Кыргызстана ввело временный запрет на взимание комиссий за денежные переводы. Постановление вступит в силу с 1 января 2026 года и будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Согласно документу, коммерческим банкам и платежным организациям запрещено брать комиссионное вознаграждение:

  • с физических лиц за переводы в национальной валюте внутри страны, если они проводятся через мобильные приложения и интернет-банкинг;
  • с получателей международных денежных переводов на территории Кыргызстана, если они выдаются без открытия счета.

В Нацбанке уточнили, что ранее действующие нормы о комиссиях применяются только в части, не противоречащей новому постановлению. Также документ признает утратившим силу постановление от 23 октября 2024 года «О мерах по повышению доступности банковских услуг».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/353314/
просмотров: 191
