Нацбанк отменил ограничения на транзитные внешнеторговые расчеты

Правление Национального банка Кыргызстана отменило ограничения на внешнеторговые расчеты по контрактам без фактической поставки товаров, работ и услуг на территорию республики. Решение принято 15 мая.

Речь идет о признании утратившими силу постановления «Об обеспечении экономической безопасности и поддержании финансовой стабильности» от 4 сентября 2024 года, а также изменений к нему, принятых 22 ноября 2024-го и 24 сентября 2025-го.

Изначально ограничения распространялись на поднадзорные Нацбанку финансовые организации. Им запрещалось принимать к исполнению платежные поручения и проводить расчеты по контрактам, если товары, работы или услуги перемещались между иностранными государствами, но фактически не поставлялись на территорию КР.

Фактически ограничения касались транзитных внешнеторговых операций, когда кыргызстанские финансовые организации использовались для расчетов между иностранными контрагентами без участия КР в поставке товаров.

Позднее правила смягчены: кабинету министров предоставили право определять уполномоченные компании и отдельные операции, для которых такие расчеты разрешались. В сентябре прошлого года Национальный банк фактически продлил действие ограничений до 1 сентября 2026-го, исключив формулировку о годичном сроке.

Новое постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Нацбанк должен довести его до сведения коммерческих банков в течение трех рабочих дней после публикации.