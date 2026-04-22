Власть

В ЖК предлагают создать депутатскую комиссию по ОРТ

В Жогорку Кенеше предлагают создать депутатскую комиссию по ОРТ. Об этом депутат Табылды Муратбеков заявил на заседании.

По его словам, ряд депутатов поднял сегодня вопрос о проблемах в сдаче ОРТ.

«Скоро выпускникам предстоит сдавать ОРТ, которое решит их судьбу. Хочу отметить, что в 2025 году золотые сертификаты получили 54 выпускника, из которых только один сдавал ОРТ на кыргызском языке. Я считаю, что необходимо создать депутатскую группу и разобраться с проблемами, связанными с ОРТ. Нужно обеспечить справедливый подход для тех, кто сдает ОРТ на кыргызском языке и выпускников с регионов», — отметил Табылды Муратбеков.

Другой депутат Алишер Козуев предложил включить подготовку к ОРТ в школьную программу.

«Ученики старших классов вынуждены готовиться к Общереспубликанскому тестированию на платных курсах, так как школьная программа не соответствует вопросам экзаменов. При этом семьи с возможностями могут оплачивать обучение, тогда как у жителей сельской местности нет возможности отправлять детей в города или районные центры для прохождения дорогих курсов. В ряде соседних стран, таких как Россия и Казахстан, подготовка к тестированию проводится в рамках школьной программы. Нам тоже можно пойти по этому пути», — добавил Алишер Козуев.
Материалы по теме
В ЖК призывают открыть центры подготовки к ОРТ в регионах Кыргызстана
Депутат просит кабмин сделать сдачу ОРТ для выпускников бесплатной
Обращение 75 граждан. Комиссия выяснила, как оно попало в парламент
Дастан Бекешев предлагает сделать бесплатным ОРТ для абитуриентов
Президент Кыргызстана изменил состав комиссии по вопросам гражданства
Кто проведет ОРТ в 2026-2028 годах, определили в Министерстве науки
Нацбанк запретил взимать комиссии за внутренние переводы в нацвалюте
В КР появился первый в ЦА механизм раннего оповещения о новых наркотиках
Регистрация на ОРТ для зимнего приема в вузы Кыргызстана начнется 15 октября
Кыргызстан вводит современные стандарты в медико-социальной экспертизе для ЛОВЗ
