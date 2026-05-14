Жогорку Кенеш утвердил внешнего аудитора Национального банка

На заседании Жогорку Кенеша сегодня депутаты рассмотрели вопрос об утверждении внешнего аудитора Национального банка Кыргызской Республики на 2026-2028 годы. Информацию представила член правления Нацбанка Жылдыз Сулайманбекова.

Как она отметила, конкурсная комиссия, рассмотрев и обсудив предложения, представленные аудиторскими организациями для участия в конкурсе по проведению аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности Национального банка на 2026-2028 годы, признала победителем конкурса аудиторскую организацию ОсОО «Грант Торнтон».

По итогам обсуждения аудиторская организация ОсОО «Грант Торнтон» утверждена внешним аудитором Национального банка Кыргызской Республики на 2026-2028 годы. Принято постановление Жогорку Кенеша.