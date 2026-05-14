Власть

Депутат: Кыргызстан теряет миллионы сомов на внешний аудит Нацбанка

Кыргызстан теряет миллионы сомов на аудит Нацбанка со стороны иностранных инвесторов. Об этом заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Гуля Кожокулова при обсуждении проекта постановления «Об утверждении внешнего аудитора Национального банка на 2026-2028 годы».

По ее словам, уже который год аудит Нацбанка проводят иностранные аудиторские компании.

«Огромные деньги уходят внешним частным компаниям. Неужели в XXI веке среди 7,5-миллионного населения КР нельзя найти достойную аудиторскую фирму, способную провести проверку Национального банка? Тогда бы бюджетные деньги не уходили из страны, а остались бы в ней. Ведь есть понятия нацбезопасности, валютные вопросы. Можно было найти и квалифицированную местную компанию», — считает Гуля Кожокулова.

Член правления Нацбанка Жылдыз Сулайманбекова отметила, что проведен конкурс, и в итоге его выиграла частная компания Grant Thornton с головным офисом в Великобритании. «У нас есть определенные критерии аудита, и пока местные компании не соответствуют им. На аудит в последующие три года будет потрачено более $300 тысяч», — добавила она.

Однако Гуля Кожокулова сказала, что эти критерии разработаны самим Нацбанком и могут быть изменены. «Когда мы уже научимся больше доверять местным компаниям? Давайте уже будем более патриотичны», — призвала она.

Депутат Улан Сариев поддержал коллегу, отметив, что к аудиту нужно привлекать местные компании, обучать отечественных аудиторов, чтобы они соответствовали международным стандартам.

Нардеп Эльвира Сурабалдиева заметила, что аудит Нацбанка, который отвечает за золотовалютные запасы страны, должен проводиться по международным стандартам.

«Мы берем кредиты извне, и доноры должны знать, как они используются. Кроме того, закон принят, чтобы бороться с коррупцией и не допускать картельного сговора при оценке работы Национального банка. Поэтому я выступаю за прозрачный и международный аудит по признанным стандартам», — добавила она.
