Экономика

Подписан меморандум о строительстве солнечных электростанций на $300 миллионов

Национальное агентство по инвестициям Кыргызстана и Electron Holding подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве солнечных электростанций мощностью до 300 мегаватт с объемом планируемых инвестиций $300 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в Будапеште прошел Венгерско-Кыргызский бизнес-форум. Участники обсуждали расширение экономического сотрудничества и продвижение инвестиционных возможностей КР, а также развитие экспорта и привлечение инвестиций в ключевые сферы: энергетику, промышленность, сельское хозяйство, логистику, туризм, IT и другие перспективные направления. Особое внимание уделено формированию новых партнерств и поддержке проектов, способных повысить конкурентоспособность экономики нашей республики.

На полях форума также состоялись B2B- и B2G-встречи, где бизнес и государственные структуры обсуждали конкретные проекты, искали партнеров и согласовывали дальнейшие шаги.
