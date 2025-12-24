В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция

В Кемине ввели в эксплуатацию первую в истории Кыргызстана солнечную электростанцию. Торжественный запуск объекта состоялся с участием президента Садыра Жапарова, сообщили в пресс-службе главы государства.

Новая СЭС мощностью 100 мегаватт расположена на площади 230 гектаров. Проект реализован при участии китайского инвестора, общий объем инвестиций составил $56 миллионов.

Выступая на церемонии открытия, Садыр Жапаров отметил, что развитие возобновляемых источников энергии — солнечной и ветровой — является важным направлением энергетической стратегии страны наряду со строительством гидроэлектростанций.

По его словам, ввод в эксплуатацию первого солнечного объекта открывает новый этап в формировании современной, устойчивой и диверсифицированной энергосистемы Кыргызстана.