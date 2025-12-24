14:57
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Общество

В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция

В Кемине ввели в эксплуатацию первую в истории Кыргызстана солнечную электростанцию. Торжественный запуск объекта состоялся с участием президента Садыра Жапарова, сообщили в пресс-службе главы государства.

Новая СЭС мощностью 100 мегаватт расположена на площади 230 гектаров. Проект реализован при участии китайского инвестора, общий объем инвестиций составил $56 миллионов.

Выступая на церемонии открытия, Садыр Жапаров отметил, что развитие возобновляемых источников энергии — солнечной и ветровой — является важным направлением энергетической стратегии страны наряду со строительством гидроэлектростанций.

По его словам, ввод в эксплуатацию первого солнечного объекта открывает новый этап в формировании современной, устойчивой и диверсифицированной энергосистемы Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355832/
просмотров: 732
Версия для печати
Материалы по теме
В селе Тору-Айгыр сильный ветер повредил солнечные панели на станции
В Иссык-Кульской области начали строить солнечную электростанцию
Подписан меморандум о строительстве солнечных электростанций на $300 миллионов
В Кыргызстане обновят правила пользования электричеством с учетом энергии солнца
Фонд зеленой энергетики ищет инвесторов для ГЭС и СЭС в регионах
Китай построил ферму солнечных панелей размером с половину Москвы
Строительство солнечной электростанции на Иссык-Куле. Подписано инвестсоглашение
Вьетнамская компания хочет построить солнечную электростанцию на Иссык-Куле
Солнечную электростанцию мощностью 600 мегаватт построит в Баткене Китай
В Кемине заложили капсулу под строительство солнечной электростанции
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят признавать смену имени и&nbsp;фамилии, оформленную за&nbsp;рубежом В Кыргызстане хотят признавать смену имени и фамилии, оформленную за рубежом
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
В&nbsp;Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 декабря В Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на 22-24 декабря
В&nbsp;Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с&nbsp;эстакадным мостом В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; за&nbsp;11&nbsp;месяцев выдал кредиты на&nbsp;5,86 миллиарда сомов по&nbsp;госпрограммам «Айыл Банк» за 11 месяцев выдал кредиты на 5,86 миллиарда сомов по госпрограммам
Посол Европейского союза посетил &laquo;Банк Компаньон&raquo; Посол Европейского союза посетил «Банк Компаньон»
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
24 декабря, среда
14:56
Мошенники рассылают смс от имени президента КР об опросах с выплатой денег Мошенники рассылают смс от имени президента КР об опрос...
14:55
Мэрия Бишкека разъяснила позицию по инвестиционным проектам и высотной застройке
14:54
В парламенте призвали продлить легализацию автомобилей с иностранными номерами
14:53
Новый генплан: зеленые зоны вырастут в пять раз, архитекторы бьют тревогу
14:48
Очереди за справкой 083 в поликлиниках. Ажиотаж по замене водительских прав