В Таджикистане построят две солнечные станции мощностью 500 мегаватт

В Таджикистане началась реализация первого в истории страны крупномасштабного проекта по строительству солнечных станций с общей установленной мощностью 500 мегаватт. Инвестиции оцениваются в $250 миллионов.

Фото иллюстративное

Проект станет крупнейшим в истории республики в сфере солнечной энергетики и поможет укрепить аспект энергобезопасности, отметили в Минэнерго РТ.

Правительство и местная компания подписали инвестиционное соглашение о строительстве двух солнечных электростанций общей установленной мощностью 500 мегаватт.

Проект предусматривает возведение солнечной электростанции мощностью 250 мегаватт в Аштском районе Согдийской области и еще одной станции аналогичной мощности в районе Джайхун Хатлонской области. Инвестор обязался завершить проектирование, строительство и ввод объектов в эксплуатацию до конца 2026 года.

Ожидается, что ввод новых солнечных мощностей позволит снизить сезонный дефицит электроэнергии, особенно в зимний период, уменьшить нагрузку на энергосистему и повысить устойчивость электроснабжения населения и экономики.