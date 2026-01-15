12:03
USD 87.45
EUR 101.85
RUB 1.11
Экономика

В Таджикистане построят две солнечные станции мощностью 500 мегаватт

В Таджикистане началась реализация первого в истории страны крупномасштабного проекта по строительству солнечных станций с общей установленной мощностью 500 мегаватт. Инвестиции оцениваются в $250 миллионов.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Проект станет крупнейшим в истории республики в сфере солнечной энергетики и поможет укрепить аспект энергобезопасности, отметили в Минэнерго РТ.

Правительство и местная компания подписали инвестиционное соглашение о строительстве двух солнечных электростанций общей установленной мощностью 500 мегаватт.

Проект предусматривает возведение солнечной электростанции мощностью 250 мегаватт в Аштском районе Согдийской области и еще одной станции аналогичной мощности в районе Джайхун Хатлонской области. Инвестор обязался завершить проектирование, строительство и ввод объектов в эксплуатацию до конца 2026 года.

Ожидается, что ввод новых солнечных мощностей позволит снизить сезонный дефицит электроэнергии, особенно в зимний период, уменьшить нагрузку на энергосистему и повысить устойчивость электроснабжения населения и экономики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/357885/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Таджикистан усиливают туристическое сотрудничество
Таджикистан и Узбекистан запускают мультимодальный транспортный коридор
При столкновении на границе с Афганистаном погибли двое военных Таджикистана
В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
Убийство школьника в Подмосковье. Путин выразил соболезнования Рахмону
Грузовой поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся в Таджикистане
КР намерена расширять сотрудничество в горнодобывающей отрасли с Таджикистаном
В селе Тору-Айгыр сильный ветер повредил солнечные панели на станции
Таджикистан опроверг сообщения о запрашиваемой у России и ОДКБ помощи
Таджикистан попросил военной помощи у России из-за атак на границе
Популярные новости
Рубль и&nbsp;тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;января Рубль и тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на 12 января
Кошелек кыргызстанцев в&nbsp;2026&nbsp;году: у&nbsp;кого вырастут доходы и&nbsp;расходы Кошелек кыргызстанцев в 2026 году: у кого вырастут доходы и расходы
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;2026 года повышаются ставки акцизного налога на&nbsp;алкоголь В Кыргызстане с 2026 года повышаются ставки акцизного налога на алкоголь
На&nbsp;месторождение Тоголок доставлена партия тяжелой горной техники На месторождение Тоголок доставлена партия тяжелой горной техники
Бизнес
Впервые в&nbsp;Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park Впервые в Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park
Прием платежей для бизнеса по&nbsp;новым требованиям налоговой: решение от&nbsp;MegaPay Прием платежей для бизнеса по новым требованиям налоговой: решение от MegaPay
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: Восстановлена работа газовых счетчиков с&nbsp;телеметрией «Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
Всего два дня! Успейте подключить интернет и&nbsp;ТВ от&nbsp;SAIMA со&nbsp;скидкой 30&nbsp;процентов Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
15 января, четверг
12:00
Голосовать — право или обязанность? Спорный законопроект депутата Голосовать — право или обязанность? Спорный законопроек...
11:59
Энергетики усилили контроль за электросетями в связи с предстоящими холодами
11:55
Впервые в Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park
11:52
Цены на медь на бирже LME установили новый исторический максимум
11:48
В парламенте призвали пересмотреть решение о длительном обучении на права