Общество

В Кыргызстане на конкурс выставлены 15 участков под СЭС и малые ГЭС

В Кыргызстане на конкурс выставлены 15 участков под солнечные электростанции и малые ГЭС. Об этом сообщили в Фонде зеленой энергетики.

По его данным, объявлен конкурс на право предоставления земельных участков для строительства объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Заявки принимаются до 2 апреля 2026 года, отбор претендентов пройдет 3 апреля в Бишкеке.

Масштабные проекты по солнечной генерации мощностью от 300 до 500 мегаватт планируют реализовать при сотрудничестве с инвесторами в трех регионах:

  • лот № 1 Иссык-Кульская область, Балыкчи, участок Кара-Талаа (400 гектаров);
  • лот № 2 Баткенская область, Кадамджайский район, Молдо-Нияз (1 тысяча 20 гектаров);
  • лот № 3 Джалал-Абадская область, Токтогульский район, Кетмен-Тюбе (1 тысяча 45 гектаров);
  • лот № 4: Иссык-Кульская область, Джети-Огузский район, село Тосор (1 тысяча 900 квадратных метров);
  • лот № 5 Иссык-Кульская область, Тонский район, участок Соготту (3,4 гектара);
  • лот № 6 Ошская область, Ноокатский район, село Кара-Кой (4,7 гектара);
  • лот № 7 Ошская область, Ноокатский район, Кожокеленский заповедник (3,73 гектара);
  • лот № 8 Иссык-Кульская область, Джети-Огузский район, село Ак-Шыйрак (5,1 гектара);
  • лот № 9 Баткенская область, Кадамджайский район, село Орозбеков (0,45 гектара);
  • лот № 10 Джалал-Абадская область, Токтогульский район, А. Суеркулов (14,5 гектара);
  • лот № 11 Иссык-Кульская область, Ак-Суйский район, Шахтинское лесничество (46,2 гектара);
  • лот № 12 Таласская область, Бакай-Атинский район, Биримдик (0,5 гектара);
  • лот № 13 Джалал-Абадская область, Токтогульский район, село Терек-Суу (1,16 гектара);
  • лот № 14 Ошская область, Ошский лесхоз, участок Шут (13,5 гектара);
  • лот № 15 Иссык-Кульская область, Тюпский район, Каркыринское лесничество (39,2 гектара).
