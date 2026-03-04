В Кыргызстане на конкурс выставлены 15 участков под СЭС и малые ГЭС

В Кыргызстане на конкурс выставлены 15 участков под солнечные электростанции и малые ГЭС. Об этом сообщили в Фонде зеленой энергетики.

По его данным, объявлен конкурс на право предоставления земельных участков для строительства объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Заявки принимаются до 2 апреля 2026 года, отбор претендентов пройдет 3 апреля в Бишкеке.

Масштабные проекты по солнечной генерации мощностью от 300 до 500 мегаватт планируют реализовать при сотрудничестве с инвесторами в трех регионах: