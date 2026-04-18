В Нарыне запустят солнечную электростанцию. Детали обсудили в Вашингтоне

На участке Конорчок в Кочкорском районе Нарынской области будет построена солнечная электростанция и начнет выработку энергии в 2027 году. Об этом стало известно в ходе встречи министра энергетики Таалайбека Ибраева с вице-президентом и финансовым директором Всемирного банка Джоном Гандольфо, которая прошла в Вашингтоне.

Стороны подробно обсудили реализацию пилотного проекта «Кыргызская солнечная электростанция», осуществляемого в формате государственно-частного партнерства. Проект подготовлен при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC) и включает технический, юридический, финансово-экономический, экологический и социальный анализ.

Ключевой особенностью проекта является отбор инвестора через открытый конкурс на основе предложения с наименьшим тарифом. В настоящее время согласован тариф, предложенный компанией China Power, на уровне 4,1 цента США за киловатт-час. Начало строительства запланировано на 2026 год.

Как отметил министр энергетики Таалайбек Ибраев, проект позволит внедрить новые стандарты в энергетическом секторе страны и станет примером привлечения инвестиций через прозрачные и конкурентные механизмы. Он подчеркнул, что приоритетом остается обеспечение доступного и устойчивого тарифа для населения.

В свою очередь Джон Гандольфо заявил, что Всемирный банк высоко оценивает реформы в энергетическом секторе Кыргызстана и намерен продолжать поддержку инициатив в этой сфере, укрепляя долгосрочное партнерство.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались планы второго раунда проекта KG Solar, предусматривающего строительство новых солнечных электростанций в Таласской и Баткенской областях.

Отмечается, что Всемирный банк ранее реализовал ряд крупных проектов совместно с Министерством энергетики Кыргызстана, внеся значительный вклад в укрепление энергетической безопасности страны.