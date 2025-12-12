09:22
Происшествия

В селе Тору-Айгыр сильный ветер повредил солнечные панели на станции

В селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области вследствие сильного ветра повреждены солнечные панели на строящейся электростанции.

Станция возводится недалеко от села и является крупным проектом в области возобновляемой энергетики Кыргызстана. Планируется, что ее установленная мощность составит около 300 мегаватт. Это позволит значительно увеличить объем чистой энергии в национальную энергосеть.

Проект реализуют при участии инвесторов и международных финансовых организаций, включая Евразийский банк развития, который предоставляет финансирование на строительство и долгосрочную эксплуатацию объекта.

Сильные порывы ветра, по словам очевидцев, привели к частичному повреждению панелей, установленных на площадке. На данный момент специалисты оценивают масштабы ущерба. 
