Кыргызстан заинтересован в сборочном производстве белорусской сельхозтехники

Кыргызстан заинтересован в создании сборочного производства белорусской сельскохозяйственной техники. Об этом заявил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на встрече с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным, сообщает БЕЛТА.

Фото БЕЛТА

Адылбек Касымалиев отметил, что в основе двусторонних отношений — общая память о героическом прошлом. Это прочный фундамент. Между странами заключено более 50 двусторонних международных договоров. Страны являются активными участниками интеграционных объединений.

«Видим ключевую задачу — наполнить наше взаимодействие конкретными экономическими проектами, — подчеркнул Адылбек Касымалиев. — Заинтересованы в организации на базе Кыргызстана сборочных производств сельскохозяйственной техники».

Также Кыргызстан видит значительный потенциал в расширении поставок продукции, обмене опытом в сфере животноводства и другом. Одно из ключевых направлений — промышленная кооперация.