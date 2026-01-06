16:28
Власть

Саммит ШОС и график визитов: итоги беседы глав МИД Кыргызстана и Беларуси

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев сегодня переговорил по телефону с главой МИД Беларуси Максимом Рыженковым. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дипломаты обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки. Особое внимание они уделили графику предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, включая взаимные визиты по линии министерств иностранных дел.

В рамках подготовки к заседанию Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которое в этом году пройдет в Бишкеке, стороны обменялись мнениями по содержательному наполнению встречи. Министры также затронули аспекты взаимодействия внутри ШОС.

Справка 24.kg

Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, созданная для обеспечения региональной безопасности, экономического и культурного сотрудничества между Центральной Азией, Россией, Китаем, Индией, Пакистаном и Беларусью. Ее основные цели — борьба с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, укрепление доверия и развитие экономического партнерства в регионе.
