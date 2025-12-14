Александр Лукашенко помиловал своих главных оппонентов из оппозиции

Президент Беларуси помиловал еще 123 граждан различных стран по просьбе лидера США Дональда Трампа. В числе освобожденных главные оппоненты Александра Лукашенко — Мария Колесникова и Виктор Бабарико.
Сообщается, что в числе отпущенных на свободу людей лица, осужденные за совершение преступлений разной направленности — за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность.
Ранее специальный посланник США по Беларуси Джон Коул объявил, что Соединенные Штаты снимают санкции с белорусского калия.
Виктор Бабарико, экс-кандидат в президенты Беларуси, находился в тюрьме с июня 2020 года. На президентских выборах 2020 года штаб экс-главы «Белгазпромбанка» Бабарико первым из оппозиционных сумел собрать достаточное число подписей для выдвижения в президенты страны: их было свыше 400 тысяч при необходимых 100 тысячах.
В 2021 году был приговорен к 14 годам заключения по обвинению в получении взятки в особо крупном размере организованной группой, а также в легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере.
Мария Колесникова — один из лидеров белорусского протеста.
«В рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Республики Беларусь, введенных администрацией предыдущего президента США Байдена, и в связи с переходом в практическую плоскость процесса отмены других незаконных санкций, принято решение о помиловании 123 граждан различных стран за совершение преступлений разной направленности», — говорится в информации пресс-службы Александра Лукашенко.
В 2025 году глава страны помиловал около 200 осужденных, в том числе политзаключенных.