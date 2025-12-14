11:32
Власть

Александр Лукашенко помиловал своих главных оппонентов из оппозиции

Президент Беларуси помиловал еще 123 граждан различных стран по просьбе лидера США Дональда Трампа. В числе освобожденных главные оппоненты Александра Лукашенко — Мария Колесникова и Виктор Бабарико.

Сообщается, что в числе отпущенных на свободу людей лица, осужденные за совершение преступлений разной направленности — за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность.

Ранее специальный посланник США по Беларуси Джон Коул объявил, что Соединенные Штаты снимают санкции с белорусского калия.

из архива
Фото из архива. Виктор Бабарико — экс-кандидат в президенты Беларуси находился в тюрьме с июня 2020 года

Виктор Бабарико, экс-кандидат в президенты Беларуси, находился в тюрьме с июня 2020 года. На президентских выборах 2020 года штаб экс-главы «Белгазпромбанка» Бабарико первым из оппозиционных сумел собрать достаточное число подписей для выдвижения в президенты страны: их было свыше 400 тысяч при необходимых 100 тысячах.

В 2021 году был приговорен к 14 годам заключения по обвинению в получении взятки в особо крупном размере организованной группой, а также в легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере.

СМИ
Фото СМИ. Первое после освобождения фото Марии Колесниковой

Мария Колесникова — один из лидеров белорусского протеста.

«В рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Республики Беларусь, введенных администрацией предыдущего президента США Байдена, и в связи с переходом в практическую плоскость процесса отмены других незаконных санкций, принято решение о помиловании 123 граждан различных стран за совершение преступлений разной направленности», — говорится в информации пресс-службы Александра Лукашенко.

В 2025 году глава страны помиловал около 200 осужденных, в том числе политзаключенных.
