Миссия наблюдателей от СНГ промониторила выборы в ЖК на участках за рубежом

Голосование на досрочных выборах в парламент Кыргызстана на участке в посольстве республики в Минске проходило спокойно, с соблюдением законодательства. Об этом сообщил заместитель Генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов.
Представители миссии наблюдателей от СНГ на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша провели мониторинг на избирательных участках, открытых при дипломатических представительствах КР за рубежом. Нурлан Сейтимов на участке в Минске встретился с главой дипломатического представительства Эрболом Султанбаевым, пообщался с председателем и членами участковой избирательной комиссии, ознакомился с процессом автоматической идентификации избирателей.
«По мнению заместителя генсека СНГ, голосование на участке проходило в спокойной атмосфере, с полным соблюдением кыргызского законодательства о выборах», — говорится в сообщении штаба миссии наблюдателей от СНГ.
Нурлан Сейтимов отметил хорошую организацию работы на избирательном участке и высокую активность избирателей.
«Мы видим большой интерес со стороны граждан Кыргызстана, проживающих в Беларуси, к этим выборам. Люди активно приходят с самого утра, а некоторые специально едут из регионов, чтобы выполнить свой гражданский долг и отдать голос. Оборудование работает без сбоев», — сказал он.
Мониторинг досрочных выборов депутатов парламента велся во всех регионах страны, а также на участках в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, России и Туркменистане.
Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша прошли в КР 30 ноября по мажоритарной системе: в 30 многомандатных округах выбирали 90 депутатов, по три от каждого округа. Кандидаты выдвигались как от политических партий, так и путем самовыдвижения.