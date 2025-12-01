09:39
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Миссия наблюдателей от СНГ промониторила выборы в ЖК на участках за рубежом

Голосование на досрочных выборах в парламент Кыргызстана на участке в посольстве республики в Минске проходило спокойно, с соблюдением законодательства. Об этом сообщил заместитель Генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов.

пресс-службы Исполкома СНГ
Фото пресс-службы Исполкома СНГ

Представители миссии наблюдателей от СНГ на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша провели мониторинг на избирательных участках, открытых при дипломатических представительствах КР за рубежом. Нурлан Сейтимов на участке в Минске встретился с главой дипломатического представительства Эрболом Султанбаевым, пообщался с председателем и членами участковой избирательной комиссии, ознакомился с процессом автоматической идентификации избирателей.

«По мнению заместителя генсека СНГ, голосование на участке проходило в спокойной атмосфере, с полным соблюдением кыргызского законодательства о выборах», — говорится в сообщении штаба миссии наблюдателей от СНГ.

Нурлан Сейтимов отметил хорошую организацию работы на избирательном участке и высокую активность избирателей.

«Мы видим большой интерес со стороны граждан Кыргызстана, проживающих в Беларуси, к этим выборам. Люди активно приходят с самого утра, а некоторые специально едут из регионов, чтобы выполнить свой гражданский долг и отдать голос. Оборудование работает без сбоев», — сказал он.

Мониторинг досрочных выборов депутатов парламента велся во всех регионах страны, а также на участках в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, России и Туркменистане.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша прошли в КР 30 ноября по мажоритарной системе: в 30 многомандатных округах выбирали 90 депутатов, по три от каждого округа. Кандидаты выдвигались как от политических партий, так и путем самовыдвижения.
