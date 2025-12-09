МИД Кыргызстана инициировал телефонный разговор с МИД Беларуси: что обсуждали

По инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел КР Жээнбеком Кулубаевым. Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы развития белорусско-кыргызского сотрудничества, подчеркнув взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении политического взаимодействия, расширении торгово-экономических связей и содействии практическому наполнению двусторонней повестки.

Особое внимание уделено взаимодействию в многостороннем формате, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Министры подтвердили важность согласованных усилий в целях укрепления региональной стабильности, повышения эффективности механизмов коллективного сотрудничества и продвижения конструктивных инициатив, отвечающих интересам всех государств-участников.

Жээнбек Кулубаев проинформировал о приоритетных направлениях председательства Кыргызстана в Совете глав государств — членов ШОС в 2025-2026 годах.