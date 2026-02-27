Двусторонний диалог в ИКТ-сфере намерены активизировать Кыргызстан и Беларусь

Беларусь и Кыргызстан активизируют двусторонний диалог в ИКТ-сфере. Вопрос обсудили на встрече министра связи и информатизации Кирилла Залесского с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Минске Эрболом Султанбаевым, сообщили в ведомстве.

В ходе переговоров обсуждены пути активизации двустороннего диалога в ИКТ-сфере, наращивания взаимодействия в области применения технологий искусственного интеллекта, сотрудничества в почтовой сфере и другие. Состоялся обмен мнениями об опыте внедрения в двух странах электронных услуг, включая функционирование в Беларуси единого портала электронных услуг «Е-Паслуга» и государственного портала электронных услуг в Кыргызстане «Тундук».