Экономика

Прямые контакты с Кыргызстаном для роста малого бизнеса обсудили в Минске

Национальный центр маркетинга Беларуси обсудил вопрос прямых контактов с Кыргызстаном для роста малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на его сайте.

Заместитель директора центра Евгений Русак подчеркнул успешный опыт сотрудничества с кыргызскими партнерами в рамках реализации совместных проектов.

Обозначены практические инструменты и возможности по определению перспективных ниш двустороннего сотрудничества, поиску партнеров и установлению прямого диалога между представителями бизнеса двух стран, а также подтверждена готовность оказывать необходимое содействие в расширении белорусско-кыргызских торгово-экономических связей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/352255/
