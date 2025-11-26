Прямые контакты с Кыргызстаном для роста малого бизнеса обсудили в Минске

Национальный центр маркетинга Беларуси обсудил вопрос прямых контактов с Кыргызстаном для роста малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на его сайте.

Заместитель директора центра Евгений Русак подчеркнул успешный опыт сотрудничества с кыргызскими партнерами в рамках реализации совместных проектов.

Обозначены практические инструменты и возможности по определению перспективных ниш двустороннего сотрудничества, поиску партнеров и установлению прямого диалога между представителями бизнеса двух стран, а также подтверждена готовность оказывать необходимое содействие в расширении белорусско-кыргызских торгово-экономических связей.