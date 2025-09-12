В Кыргызстане продлен временный запрет на вывоз отработанных катализаторов

Кабмин ввел временный запрет на экспорт катализаторов и отходов, содержащих драгоценные металлы. Соответствующее постановление подписал Адылбек Касымалиев.

Отмечается, что ограничение установлено сроком на шесть месяцев и вступает в силу через 15 дней после официального опубликования.

Запрет распространяется на:

бывшие в употреблении катализаторы (код 3815 ТН ВЭД ЕАЭС);

шлаки, золу и остатки из переработанных катализаторов, пригодные для извлечения металлов или производства химических реагентов (код 2620 ТН ВЭД ЕАЭС);

остатки и лом палладия, родия и платины (код 7112 ТН ВЭД ЕАЭС);

глушители, выхлопные трубы и их части, являющиеся катализаторами (код 8708 92 ТН ВЭД ЕАЭС).

Министерству экономики и коммерции поручено уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию, а МИД — Исполком СНГ.

Контроль за исполнением поручен Таможенной и Пограничной службам.