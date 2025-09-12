13:50
USD 87.45
EUR 102.25
RUB 1.03
Экономика

В Кыргызстане продлен временный запрет на вывоз отработанных катализаторов

Кабмин ввел временный запрет на экспорт катализаторов и отходов, содержащих драгоценные металлы. Соответствующее постановление подписал Адылбек Касымалиев.

Отмечается, что ограничение установлено сроком на шесть месяцев и вступает в силу через 15 дней после официального опубликования.

Запрет распространяется на:

  • бывшие в употреблении катализаторы (код 3815 ТН ВЭД ЕАЭС);
  • шлаки, золу и остатки из переработанных катализаторов, пригодные для извлечения металлов или производства химических реагентов (код 2620 ТН ВЭД ЕАЭС);
  • остатки и лом палладия, родия и платины (код 7112 ТН ВЭД ЕАЭС);
  • глушители, выхлопные трубы и их части, являющиеся катализаторами (код 8708 92 ТН ВЭД ЕАЭС).

Министерству экономики и коммерции поручено уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию, а МИД — Исполком СНГ.

Контроль за исполнением поручен Таможенной и Пограничной службам.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/343215/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
Введен временный запрет на вывоз крупного рогатого скота, лошадей, овец из КР
В Кыргызстане растет производство мяса, но зависимость от импорта сохраняется
Временный запрет на вывоз крупного рогатого скота инициирует Минсельхоз
Временный запрет на вывоз лома и отходов черных металлов намерены вновь продлить
Временный запрет на вывоз из КР отработанных катализаторов предлагают продлить
В Кыргызстане введут временный запрет на вывоз известняка-ракушечника
Правительство России установило полный запрет на экспорт бензина в августе
Кабмин снова инициирует временный запрет на вывоз картона и макулатуры
Кыргызстан вводит временный запрет на ввоз отдельных видов стройматериалов
Казахстан продлевает запрет на вывоз горюче-смазочных материалов
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, евро и&nbsp;тенге подорожали. Курс валют на&nbsp;8&nbsp;сентября Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 8 сентября
В&nbsp;Токтогулке воды меньше, чем в&nbsp;прошлом году, к&nbsp;зиме нужного объема не&nbsp;будет В Токтогулке воды меньше, чем в прошлом году, к зиме нужного объема не будет
В&nbsp;Бишкеке строят первый мусороперерабатывающий завод. Как он&nbsp;выглядит сейчас В Бишкеке строят первый мусороперерабатывающий завод. Как он выглядит сейчас
Цены на&nbsp;такси растут медленнее инфляции Цены на такси растут медленнее инфляции
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
12 сентября, пятница
13:49
«Кыргыз Агрохолдинг» будет поставлять индивидуальные рационы для Минобороны «Кыргыз Агрохолдинг» будет поставлять индивидуальные ра...
13:43
Совет безопасности ООН осудил ракетный удар Израиля по Дохе (Катар)
13:42
В Бишкеке начался суд над экс-депутатом Султанбаем Айжигитовым
13:25
Объем денежных переводов мигрантов КР вырос до $3 миллиардов — Сергей Вакунов
13:09
В Бишкеке в школе № 56 уроки идут по расписанию, заверяет мэрия