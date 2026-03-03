В Кыргызстане хотят запретить ввоз и перерегистрацию авто без катализаторов

В Кыргызстане планируют запретить ввоз транспортных средств, не оснащенных катализаторами. Законопроект на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции представил депутат Адилет Белеков.

По словам инициатора, катализаторы устанавливают заводы-изготовители для фильтрации вредных выбросов, однако в Кыргызстане участились случаи, когда их снимают для перепродажи.

«Отсутствие катализатора — не просто нарушение экологических норм, это прямая угроза здоровью населения. Основная цель законопроекта — ввести запрет на импорт в страну транспортных средств без этих устройств. Мы также планируем ограничить возможность перерегистрации автомобилей, если в них отсутствует катализатор», — пояснил нардеп.

Депутат отметил, что на сегодня установка новых катализаторов, привезенных из России, стоит от 5 до 15 тысяч сомов вместе с работой.

Адилет Белеков подчеркнул, что в случае принятия закона, рядовых граждан, которые управляют авто без катализаторов, штрафовать не будут. Основной акцент сделан на то, чтобы владельцы были заинтересованы в наличии фильтров при ввозе или продаже авто в будущем.

В ходе обсуждения инициативы выяснилось, что у разработчиков нет точных статистических данных. Депутат Адилет Белеков не смог ответить на вопросы коллег, какое количество автомобилей ежегодно ввозят в Кыргызстан без катализаторов и какой процент эксплуатируемых в стране машин ездит без них.

На 31 декабря 2025 года в Кыргызстане официально зарегистрировано 1 миллион 909 тысяч 961 транспортное средство. При перерегистрации машин заключение лаборатории о техническом состоянии (в том числе наличии катализатора) сейчас не требуется.