Экономика

Запрет на вывоз из Кыргызстана древесины и лесоматериалов инициирует кабмин

Временный запрет на вывоз из Кыргызстана за пределы таможенной территории ЕАЭС древесины и лесоматериалов инициирует кабинет министров. Проект соответствующего постановления вынесен на общественное обсуждение.

«Установить временный запрет на шесть месяцев на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (за исключением гуманитарной помощи, оказываемой кабмином) древесины и лесоматериалов, классифицируемых кодами 4401, 4403, 4407 ТН ВЭД ЕАЭС, вводимый по истечении трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления», — говорится в проекте, подготовленном Министерством экономики и коммерции.

Если документ будет подписан, то Минэкономики должно уведомить секретариат Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета, а МИД — Исполнительный комитет СНГ.
