Запрет на вывоз угля транспортом Минэнерго предлагает продлить еще на полгода

Запрет на вывоз угля транспортом Министерство энергетики Кыргызстана предлагает продлить еще на полгода. Соответствующий проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Согласно документу, предлагается ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз угля из Кыргызстана автомобильным транспортом (коды 2701 и 2702 ТН ВЭД ЕАЭС).

Исключение делается для пунктов пропуска «Иркештам-автодорожный» и «Торугарт-автодорожный». Ограничения также не будут действовать для ОАО «Кыргызкомур», которому разрешен вывоз твердого топлива через пункты пропуска государственной границы.

В Минэнерго считают, что реализация таких мер показала высокую эффективность. Благодаря ограничениям на экспорт в 2025 году удалось полностью обеспечить внутренние потребности страны в угле и избежать дефицита.

Инициаторы отмечают, что такие меры позволят регулировать и покрывать дефицит твердого топлива, предотвратить контрабанду угля и обеспечить прозрачность поступлений в государственный бюджет.

Напомним, в КР действует временный запрет, введенный на полгода 21 июня 2025 года.