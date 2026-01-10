12:51
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Экономика

Временный запрет на вывоз из КР отходов черных металлов предлагают продлить

Министерство экономики и коммерции предлагает продлить временный запрет на вывоз из Кыргызстана лома и отходов черных металлов. Соответствующий проект документа вынесен на общественное обсуждение.

Согласно предлагаемому проекту постановления кабмина о временном запрете на вывоз из страны лома и отходов черных металлов, а также слитков для переплавки (шихтовых слитков), сроки будут продлены еще на полгода. Запрет распространяется на товары, классифицируемые кодом 7204 ТН ВЭД ЕАЭС.

На территории республики работают пять крупных перерабатывающих компаний с общей мощностью переработки около 490 тысяч тонн в год. В целях поддержки металлургических предприятий кабмин ранее вводил вывозные таможенные пошлины на лом и отходы цветных и черных металлов. Но они оказались недостаточно эффективными для снижения объемов экспорта, говорится в справке-обосновании.

Повторное введение запрета позволит удовлетворить высокий спрос на качественный вторичный металлолом на внутреннем рынке, отметили разработчики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/357355/
просмотров: 166
Версия для печати
Материалы по теме
Запрет на вывоз макулатуры и бумажных отходов хотят продлить в Кыргызстане
Запрет на вывоз из Кыргызстана древесины и лесоматериалов инициирует кабмин
Запрет на вывоз угля транспортом Минэнерго предлагает продлить еще на полгода
В Кыргызстане продлен временный запрет на вывоз отработанных катализаторов
Введен временный запрет на вывоз из КР лома и отходов черных металлов
Введен временный запрет на вывоз крупного рогатого скота, лошадей, овец из КР
В Кыргызстане растет производство мяса, но зависимость от импорта сохраняется
Временный запрет на вывоз крупного рогатого скота инициирует Минсельхоз
Временный запрет на вывоз лома и отходов черных металлов намерены вновь продлить
Временный запрет на вывоз из КР отработанных катализаторов предлагают продлить
Популярные новости
Это важно: обменки Кыргызстана будут проверять происхождение ваших средств Это важно: обменки Кыргызстана будут проверять происхождение ваших средств
Картофель из&nbsp;России не&nbsp;пропустили в&nbsp;Кыргызстан Картофель из России не пропустили в Кыргызстан
Кыргызстан вошел в&nbsp;десятку крупных импортеров шоколада из&nbsp;России Кыргызстан вошел в десятку крупных импортеров шоколада из России
Польша и&nbsp;Казахстан стали мировыми лидерами по&nbsp;закупке золота в&nbsp;2025 году Польша и Казахстан стали мировыми лидерами по закупке золота в 2025 году
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
10 января, суббота
12:42
Декларации. Сколько заработал глава Финразведки, сообщили в ГНС Декларации. Сколько заработал глава Финразведки, сообщи...
12:21
Временный запрет на вывоз из КР отходов черных металлов предлагают продлить
12:00
Спин-офф «Игры престолов» и шпионы в Москве: что смотреть на следующей неделе
11:45
В Бишкеке пройдет вечер памяти художника Чингиза Айдарова
11:23
Саммит большой семерки перенесут, чтобы он не совпал с днем рождения Трампа