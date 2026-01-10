Временный запрет на вывоз из КР отходов черных металлов предлагают продлить

Министерство экономики и коммерции предлагает продлить временный запрет на вывоз из Кыргызстана лома и отходов черных металлов. Соответствующий проект документа вынесен на общественное обсуждение.

Согласно предлагаемому проекту постановления кабмина о временном запрете на вывоз из страны лома и отходов черных металлов, а также слитков для переплавки (шихтовых слитков), сроки будут продлены еще на полгода. Запрет распространяется на товары, классифицируемые кодом 7204 ТН ВЭД ЕАЭС.

На территории республики работают пять крупных перерабатывающих компаний с общей мощностью переработки около 490 тысяч тонн в год. В целях поддержки металлургических предприятий кабмин ранее вводил вывозные таможенные пошлины на лом и отходы цветных и черных металлов. Но они оказались недостаточно эффективными для снижения объемов экспорта, говорится в справке-обосновании.

Повторное введение запрета позволит удовлетворить высокий спрос на качественный вторичный металлолом на внутреннем рынке, отметили разработчики.