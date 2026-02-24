В КР на полгода запретили вывоз катализаторов и отходов драгметаллов

Кабмин ввел временный запрет на вывоз из Кыргызстана использованных катализаторов и отходов, содержащих драгоценные металлы. Соответствующее постановление принято для предотвращения нелегального вывоза ценных материалов и сохранения стратегического сырья внутри страны.

Согласно документу, на шесть месяцев запрещается экспорт:

бывших в употреблении катализаторов;

шлаков, золы и других отходов, содержащих металлы, подходящие только для дальнейшей переработки;

остатков палладия, родия и платины, полученных при обработке катализаторов;

элементов выхлопной системы (глушителей и труб), если они содержат катализаторы.

Министерство экономики и коммерции, а также МИД должны в течение трех дней уведомить о введенном запрете ВТО, Евразийскую экономическую комиссию и Исполнительный комитет СНГ.

Предыдущее постановление о схожем запрете, принятое 8 сентября 2025 года, признано утратившим силу.

Постановление вступит в силу через семь дней.