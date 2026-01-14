14:06
Катализаторы под контроль: водителей и СТО ждут штрафы за «грязные» авто

На общественное обсуждение вынесен законопроект, ужесточающий экологические требования к автомобилям в Кыргызстане.

Он предусматривает внесение изменений в Закон «О дорожном движении» и Кодекс о правонарушениях. Документ размещен на официальном сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения. Инициатором выступил депутат Марлен Маматалиев.

Согласно инициативе, предлагается ввести обязательное требование наличия и исправности каталитических нейтрализаторов (катализаторов), сажевых фильтров и других систем снижения токсичности выхлопных газов, если они предусмотрены конструкцией транспортного средства. Проверка экологических параметров станет обязательной частью технического осмотра.

Законопроектом предлагается запретить эксплуатацию машин, не соответствующих экологическим нормам, а за нарушение ввести штрафы. Так, управление транспортным средством без исправного катализатора может повлечь штраф в 10 тысяч сомов для физических лиц и 35 тысяч — для юридических.

За подложные документы при техосмотре или сокрытие экологических неисправностей предусмотрены более строгие санкции. 

Кроме того, ответственность предлагается ввести и для диагностических центров, выдающих фиктивные заключения о прохождении техосмотра, и организаций, занимающихся удалением или имитацией работы катализаторов.

В справке-обосновании отмечается, что изменения направлены на снижение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, таких как Бишкек и Ош. Автор проекта указывает, что массовое удаление катализаторов увеличивает вредные выбросы, расход топлива и наносит ущерб здоровью населения.

Законопроект также увязывается с обязательствами КР в рамках Парижского соглашения по климату.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования. Однако отдельные нормы, касающиеся запрета эксплуатации транспорта без экологических систем, начнут действовать только с 1 июля 2027 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357793/
просмотров: 827
