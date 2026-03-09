Запрет на вывоз скота из Кыргызстана продлили еще на шесть месяцев

Кабинет министров Кыргызской Республики продлил временный запрет на вывоз сельскохозяйственных животных с территории страны. Постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.
Ограничение действует шесть месяцев и распространяется на крупный рогатый скот, лошадей, овец и коз.
Власти приняли документ для обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации рыночных цен на продукты.
Запрет не затрагивает следующие случаи:
- транзит через территорию Кыргызской Республики;
- вывоз спортивных лошадей для участия в соревнованиях;
- передачу лошадей в дар иностранным государствам и международным организациям;
- экспорт живого скота через государственного оператора «Кыргыз Агрохолдинг» (за исключением выращенного в Кыргызстане);
- вывоз лошадей воздушным транспортом.
Профильные государственные органы уже получили поручения по реализации данного запрета.
Впервые запрет на вывоз сельскохозяйственных животных ввели в Кыргызстане 21 августа 2025 года. Тогда в республике резко подорожало мясо и меру объяснили попыткой стабилизировать ситуацию на продовольственном рынке.