Экономика

Запрет на вывоз скота из Кыргызстана продлили еще на шесть месяцев

Кабинет министров Кыргызской Республики продлил временный запрет на вывоз сельскохозяйственных животных с территории страны. Постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Ограничение действует шесть месяцев и распространяется на крупный рогатый скот, лошадей, овец и коз.

Власти приняли документ для обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации рыночных цен на продукты.

Запрет не затрагивает следующие случаи:

  • транзит через территорию Кыргызской Республики;
  • вывоз спортивных лошадей для участия в соревнованиях;
  • передачу лошадей в дар иностранным государствам и международным организациям;
  • экспорт живого скота через государственного оператора «Кыргыз Агрохолдинг» (за исключением выращенного в Кыргызстане);
  • вывоз лошадей воздушным транспортом.

Профильные государственные органы уже получили поручения по реализации данного запрета. 

Впервые запрет на вывоз сельскохозяйственных животных ввели в Кыргызстане 21 августа 2025 года. Тогда в республике резко подорожало мясо и меру объяснили попыткой стабилизировать ситуацию на продовольственном рынке. 
