Кыргызстан временно запрещает вывоз макулатуры и отходов бумаги

Кабинет министров принял постановление о введении временного запрета на вывоз из страны регенерациируемой бумаги и картона (макулатуры и отходов), классифицируемых по коду ЕАЭС ТН ВЭД 4707. Документ вступит в силу через 15 дней.

Согласно постановлению, запрет вводится на шесть месяцев и начнет действовать по истечении трех дней с момента вступления документа в силу. Ограничение не распространяется на транзит, а также на гуманитарную помощь, предоставляемую по решению кабмина.

Министерству экономики и коммерции поручено уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета. Министерство иностранных дел должно в установленном порядке проинформировать Исполнительный комитет СНГ.

Таможенная и Пограничная службы обязаны принять необходимые меры для предотвращения незаконного вывоза макулатуры и отходов бумаги.
