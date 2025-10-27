Торговая война. США и КНР договорились о рамках потенциальной сделки

США и Китай договорились о рамках потенциальной торговой сделки, которую лидеры двух стран будут обсуждать на своей личной встрече на этой неделе. Об этом сообщил в интервью CBS министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

Он рассказал, что соглашение будет включать в себя «окончательную сделку» по американскому сегменту сети TikTok, а также отсрочку ужесточения контроля на экспорт редкоземельных металлов из КНР.

Ранее американский президент Дональд Трамп угрожал обложить импорт из Китая пошлиной в 100 процентов. Скотт Бессент говорит, что этот тариф, скорее всего, применяться не будет. Также, по его словам, КНР возобновит импорт значительных объемов соевых бобов из США.

Глава Белого дома и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в четверг в Южной Корее. Скотт Бессент встретился с китайской делегацией на полях саммита АСЕАН в Малайзии, где принимает участие и сам Дональд Трамп.