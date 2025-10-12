13:36
Дональд Трамп возобновил торговую войну с Китаем: что ответили в Пекине

Китайские власти примут решительные ответные меры в случае повышения президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из КНР на 100 процентов, заявили в Министерстве коммерции Китая.

«Указанное заявление американской стороны представляет собой классический случай двойных стандартов. Угрожать введением высоких пошлин при каждом удобном случае — не лучший способ взаимодействия с Китаем. Если Соединенные Штаты будут и дальше следовать по этому пути, наша страна решительно примет соответствующие ответные меры, защитит свои законные права и интересы», — говорится в тексте.

Китай призвал США урегулировать разногласия и поддерживать стабильное развитие торгово-экономических отношений.

«Китай, как ответственная крупная держава, всегда решительно отстаивал свою собственную национальную и общую международную безопасность, последовательно придерживался принципов справедливости, разумности и недискриминации, применяя меры экспортного контроля с осторожностью и умеренностью», — отмечено в заявлении.

Ранее американский президент заявил, что рассматривает возможность существенного повышения пошлин на китайские товары, ввозимые в США.

«Одна из мер, которую мы в данный момент рассматриваем, — это крупное повышение пошлин на китайские товары, поступающие в Соединенные Штаты. Есть много других контрмер, которые также всерьез обсуждаются», — писал он в своей соцсети Truth Social и отмечал, что Пекин «становится очень враждебным».
