Дональд Трамп снизил пошлины на говядину, помидоры, кофе и бананы

Президент США подписал указ о снижении пошлин для некоторых видов сельскохозяйственной продукции с целью сдержать рост цен на продукты питания. Под действие указа попали кофе, чай, какао, специи, говядина, помидоры, бананы, апельсины и другие товары, сообщает CNN.

Указ не освобождает товары от пошлин полностью. Например, томаты из Мексики, основного поставщика в США, по-прежнему будут облагаться 17-процентной пошлиной. Эта ставка вступила в силу в июле после истечения срока действия почти тридцатилетнего торгового соглашения.

Отмечается, что цены на многие товары значительно выросли с момента вступления Трампа в должность, что отчасти связано с введенными им пошлинами и отсутствием достаточных объемов внутреннего предложения. Например, Бразилия, крупнейший поставщик кофе в США, с августа столкнулась с 50-процентными пошлинами, а уже в сентябре американские потребители платили за кофе почти на 20 процентов больше, чем годом ранее.

Ожидается, что соглашения будут способствовать снижению цен на эти товары в Штатах, в Белом доме рассчитывают, что американские розничные сети «передадут положительный эффект» потребителям, пишет Reuters.