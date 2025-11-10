Трамп обещает американцам заплатить по $2 тысячи благодаря введенным пошлинам

Дональд Трамп пообещал заплатить минимум по $2 тысячи всем американцам из денег, полученных благодаря введенным им импортным пошлинам. Об этом президент Соединенных Штатов написал в своей соцсети Truth Social.

Он уточнил, что выплата будет полагаться всем, кроме людей с очень высокими доходами.

«Люди, выступающие против пошлин, — дураки! Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с практически нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке. Пенсионные накопления в пенсионном фонде 401k самые высокие за всю историю. Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш огромный долг в $37 триллионов. Рекордные инвестиции в США, заводы и фабрики растут по всей стране. Дивиденды не менее $2 тысяч на человека (не считая людей с высоким доходом!) будут выплачены всем», — написал Дональд Трамп.

Напомним, 2 апреля 2025 года американский лидер ввел новую систему пошлин на импорт. 9 апреля он приостановил действие новых пошлин в отношении 75 государств на 90 дней. При этом грозил отдельным странам, например, Китаю, ввести пошлины размером до 145 процентов.