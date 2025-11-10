11:52
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Власть

Трамп обещает американцам заплатить по $2 тысячи благодаря введенным пошлинам

Дональд Трамп пообещал заплатить минимум по $2 тысячи всем американцам из денег, полученных благодаря введенным им импортным пошлинам. Об этом президент Соединенных Штатов написал в своей соцсети Truth Social.

Он уточнил, что выплата будет полагаться всем, кроме людей с очень высокими доходами.

«Люди, выступающие против пошлин, — дураки! Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с практически нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке. Пенсионные накопления в пенсионном фонде 401k самые высокие за всю историю. Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш огромный долг в $37 триллионов. Рекордные инвестиции в США, заводы и фабрики растут по всей стране. Дивиденды не менее $2 тысяч на человека (не считая людей с высоким доходом!) будут выплачены всем», — написал Дональд Трамп.

Напомним, 2 апреля 2025 года американский лидер ввел новую систему пошлин на импорт. 9 апреля он приостановил действие новых пошлин в отношении 75 государств на 90 дней. При этом грозил отдельным странам, например, Китаю, ввести пошлины размером до 145 процентов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/350239/
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
Торговая война. США и КНР договорились о рамках потенциальной сделки
Дональд Трамп возобновил торговую войну с Китаем: что ответили в Пекине
Трамп пригрозил КНР значительным повышением пошлин на китайские товары
Евросоюз хочет ввести 50-процентные пошлины на импорт стали со всего мира
Китай пригрозил США из-за намерений ввести пошлины за импорт нефти из России
Пошлины Трампа. Торговля между США и Китаем достигла 19-летнего минимума
Апелляционный суд США признал международные пошлины Трампа незаконными
Торговая война. США отложили переговоры с Индией на фоне введенных пошлин
Торговая война. Трамп отложил введение тарифов против Китая еще на 90 дней
Россия ввела новые пошлины за получение иностранцами миграционных услуг
Популярные новости
В&nbsp;Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и&nbsp;США В Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и США
Коррупция в&nbsp;Токмоке: бывшего мэра и&nbsp;чиновников осудили на&nbsp;11&ndash;13 лет Коррупция в Токмоке: бывшего мэра и чиновников осудили на 11–13 лет
Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны&nbsp;&mdash; народ сделал свой выбор Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны — народ сделал свой выбор
Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на&nbsp;территорию России Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на территорию России
Бизнес
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Совершайте покупки с&nbsp;KICB и&nbsp;выигрывайте МИЛЛИОН Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в&nbsp;эпоху глобальной неопределенности Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в эпоху глобальной неопределенности
10 ноября, понедельник
11:48
Кыргызстан и Flyadeal подписали договор о перевозке паломников на хадж-2026 Кыргызстан и Flyadeal подписали договор о перевозке пал...
11:43
Досрочные выборы: на одно депутатское место претендует 5,2 кандидата
11:33
За неделю на дорогах Кыргызстана задержали более 300 пьяных водителей
11:31
В Нарынском районе до весны закрыли дорогу Нарын — Орук-Там
11:28
В Кочкорском районе временно закрыли перевал Калмак-Ашуу