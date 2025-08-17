17:49
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Экономика

Торговая война. США отложили переговоры с Индией на фоне введенных пошлин

США отложили торговые переговоры с Индией на фоне введения новых пошлин. Запланированный на 25-29 августа визит американской торговой делегации в Дели отменен и, вероятно, будет перенесен, сообщает NDTV со ссылкой на информированные источники.

из архива
Фото из архива

Это должен был быть уже шестой раунд переговоров по двустороннему торговому соглашению. Переговоры планировались на 27 августа — день вступления в силу новых пошлин США в размере 25 процентов на индийские товары.

1 августа США объявили о введении 25-процентных пошлин на импорт из Индии, затем американский лидер пригрозил «существенно» повысить тарифы за перепродажу нефти из России. Он объяснил пошлины тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из РФ».

30 июля Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Индии. По его словам, хотя Индия и является «другом» Америки, торговля между государствами была «сравнительно» неактивной из-за «слишком высоких» индийских пошлин, «и у них самые жесткие и отвратительные неденежные торговые барьеры среди всех стран».

Глава Белого дома также отмечал, что Индия будет платить штрафы за приобретение у России вооружений и энергоносителей. На следующий день он заявил, что США объявят в конце недели, какие меры примут против Индии в дополнение к импортным пошлинам за торговлю с РФ.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/339955/
просмотров: 97
Версия для печати
Материалы по теме
Торговая война. Трамп отложил введение тарифов против Китая еще на 90 дней
Торговая война. Дополнительные пошлины для Индии ввел Трамп, как и грозил ранее
Торговая война. Трамп грозит Индии существенным повышением пошлин
Индия готова помочь Кыргызстану в вопросах онкологии
Индийские НПЗ перестали закупать российскую нефть после угроз Дональда Трампа
Торговая война. Введение пошлин в отношении 69 стран подписал Дональд Трамп
Торговая война. Дональд Трамп заявил, что подписал сделку с Южной Кореей
Торговая война. Трамп объявил о крупнейшей сделке с Европейским союзом
Торговая война. Дональд Трамп заявил о «возможно, крупнейшей» сделке с Японией
Самый богатый человек Индии хочет превратить каждый телевизор в компьютер
Популярные новости
Власти Кыргызстана озаботились снижением цен на&nbsp;мясо Власти Кыргызстана озаботились снижением цен на мясо
В&nbsp;Кыргызстане налоговую задолженность, образовавшуюся до&nbsp;2022&nbsp;года, спишут В Кыргызстане налоговую задолженность, образовавшуюся до 2022 года, спишут
Россия готова наладить производство автомобилей в&nbsp;Кыргызстане Россия готова наладить производство автомобилей в Кыргызстане
Сколько и&nbsp;чего можно? Таможня меняет нормы ввоза товаров в&nbsp;Кыргызстан без пошлин Сколько и чего можно? Таможня меняет нормы ввоза товаров в Кыргызстан без пошлин
Бизнес
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
17 августа, воскресенье
17:37
Торговая война. США отложили переговоры с Индией на фоне введенных пошлин Торговая война. США отложили переговоры с Индией на фон...
17:02
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о переговорах Трампа и Путина
16:13
Как в свинарнике. Садыр Жапаров вновь призвал кыргызстанцев не бросать мусор
16:13
Антимонопольные нарушения. Суд просит обязать Google продать браузер Chrome
15:39
Жесткая посадка вертолета Ми-8. В Министерстве обороны сообщили подробности