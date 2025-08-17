Торговая война. США отложили переговоры с Индией на фоне введенных пошлин

США отложили торговые переговоры с Индией на фоне введения новых пошлин. Запланированный на 25-29 августа визит американской торговой делегации в Дели отменен и, вероятно, будет перенесен, сообщает NDTV со ссылкой на информированные источники.
Это должен был быть уже шестой раунд переговоров по двустороннему торговому соглашению. Переговоры планировались на 27 августа — день вступления в силу новых пошлин США в размере 25 процентов на индийские товары.
1 августа США объявили о введении 25-процентных пошлин на импорт из Индии, затем американский лидер пригрозил «существенно» повысить тарифы за перепродажу нефти из России. Он объяснил пошлины тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из РФ».
30 июля Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Индии. По его словам, хотя Индия и является «другом» Америки, торговля между государствами была «сравнительно» неактивной из-за «слишком высоких» индийских пошлин, «и у них самые жесткие и отвратительные неденежные торговые барьеры среди всех стран».
Глава Белого дома также отмечал, что Индия будет платить штрафы за приобретение у России вооружений и энергоносителей. На следующий день он заявил, что США объявят в конце недели, какие меры примут против Индии в дополнение к импортным пошлинам за торговлю с РФ.