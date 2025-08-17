Торговая война. США отложили переговоры с Индией на фоне введенных пошлин

США отложили торговые переговоры с Индией на фоне введения новых пошлин. Запланированный на 25-29 августа визит американской торговой делегации в Дели отменен и, вероятно, будет перенесен, сообщает NDTV со ссылкой на информированные источники.

Фото из архива

Это должен был быть уже шестой раунд переговоров по двустороннему торговому соглашению. Переговоры планировались на 27 августа — день вступления в силу новых пошлин США в размере 25 процентов на индийские товары.

1 августа США объявили о введении 25-процентных пошлин на импорт из Индии, затем американский лидер пригрозил «существенно» повысить тарифы за перепродажу нефти из России. Он объяснил пошлины тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из РФ».

30 июля Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Индии. По его словам, хотя Индия и является «другом» Америки, торговля между государствами была «сравнительно» неактивной из-за «слишком высоких» индийских пошлин, «и у них самые жесткие и отвратительные неденежные торговые барьеры среди всех стран».

Глава Белого дома также отмечал, что Индия будет платить штрафы за приобретение у России вооружений и энергоносителей. На следующий день он заявил, что США объявят в конце недели, какие меры примут против Индии в дополнение к импортным пошлинам за торговлю с РФ.