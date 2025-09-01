Торговля между США и Китаем достигла 19-летнего минимума. К такому выводу пришли эксперты Чжуншаньского института науки и технологии (NCSIST).

Отмечается, что на фоне обострившихся с приходом Дональда Трампа противоречий между Вашингтоном и Пекином объемы торговли между Соединенными Штатами и КНР достигли 19-летнего минимума.

Во втором квартале 2025 года импорт из Китая в США упал до $64,8 миллиарда.

Это является самым низким квартальным уровнем с первого квартала 2006-го. Импорт сократился на 36 процентов в годовом исчислении, экспорт упал на 29 процентов, а общий объем торговли сократился на 34 процента.

При этом торговый дефицит между странами сократился на 39 процентов за один год. Если тенденция сохранится, объем товарооборота КНР с Россией уже в 2026-м превысит объемы китайско-американской торговли.

Помимо скандальных торговых пошлин, используемых главой Белого дома в качестве меры давления на правительства других государств, США активно поддерживают Тайвань, в том числе усилилось сотрудничество Тайбэя с американскими компаниями в области производства БПЛА.

NCSIST, расположенный на Тайване, подтвердил, что сотрудничает с американской оборонной фирмой Kratos в разработке недорогой крылатой ракеты на базе беспилотника-мишени MQM-178 Firejet.

В начале августа Дональд Трамп отложил введение тарифов против Китая еще на 90 дней. Президент США подписал указ, откладывающий введение импортных пошлин на товары из КНР.

1 августа введение пошлин в отношении 69 стран, как и грозил ранее, Дональд Трамп также подписал.

2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Европейского союза.

9 апреля глава Соединенных Штатов приостановил действие новых пошлин в отношении 75 стран на 90 дней.