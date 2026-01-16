Дональд Трамп ввел таможенную пошлину в размере 25 процентов на импорт полупроводников. Текст документа опубликован на сайте Белого дома.

В бюллетене указано, что пошлина вводится, в частности, в отношении чипов Nvidia H200 и AMD MI325, но не будет взиматься в ряде случаев, например, если полупроводники импортируются в страну для наращивания ее производственных мощностей, научных исследований и использования в центрах обработки данных.

В документе отмечается, что США в настоящее время выпускают лишь около 10 процентов необходимых полупроводников и сильно зависят от иностранных поставок, что «угрожает национальной безопасности США».

При этом портал Axios отмечает, что таким образом компании Nvidia, которой ранее удалось получить разрешение на экспорт произведенных на Тайване чипов в Китай, придется перед этим заплатить импортную пошлину.