Экономика

Торговая война. Китай снова стал главным торговым партнером Германии

Китай снова стал главным торговым партнером Германии из-за пошлин Дональда Трампа. Об этом сообщает DW.

С января по сентябрь импорт китайских товаров в ФРГ вырос на 8,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, составив 124,5 миллиарда евро. При этом поставки немецких товаров в Китай сократились на 12,3 процента, до 61,4 миллиарда евро.

Отмечается, что в прошлом году США потеснили Китай, который с 2016 года по 2023 год был главным торговым партнером Германии, но с января экспорт немецких товаров в США снизился из-за тарифной политики Дональда Трампа.

В условиях торговой войны с США китайские компании отправляют больше своих товаров на немецкий рынок, причем цены на них ниже, чем в прошлом году. Эксперты Института немецкой экономики (IW) в Кельне отмечают, что это «наводит на мысль» о демпинге и призывают ЕС активнее применять компенсационные пошлины, чтобы вернуть «честные условия конкуренции».

Согласно докладу IW, сильнее всего от роста китайского импорта пострадала автомобильная промышленность Германии: в первом полугодии года импорт гибридных автомобилей из Китая в ФРГ вырос более чем на 130 процентов.

2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Европейского союза.

9 апреля глава Соединенных Штатов приостановил действие новых пошлин в отношении 75 стран на 90 дней. Затем в ходе переговоров с главами стран Белый дом многократно менял и корректиовал условия и проценты пошлин.
