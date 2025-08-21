Банковский сектор Кыргызстана стабилен, адекватно капитализирован и обладает достаточной ликвидностью и устойчивостью к различным рискам внешнего характера. Об этом 24.kg заявили в Нацбанке, комментируя введенные Великобританией санкций против «Капитал Банка».

«Коммерческие банки работают в штатном режиме и предоставляют услуги клиентам непрерывно. Со своей стороны Национальный банк работает над минимизацией негативного воздействия санкций на банковскую систему республики и обеспечением финансовой стабильности страны», — заявили в НБ КР.

Отмечается, что Нацбанк готов задействовать дополнительные меры и инструменты для сохранения устойчивости и стабильности банковской системы, защиты интересов вкладчиков и кредиторов.