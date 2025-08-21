Садыр Жапаров прокомментировал санкции, введенные Великобританией против банков

Президент Садыр Жапаров прокомментировал санкции, введенные правительствами Великобритании и США против некоторых банков Кыргызстана, информационному агентству «Кабар».

Он заявил, что нет ни одного доказательства того, что банки Кыргызстана участвовали в обходе западных ограничений против России, и расценил такие шаги западных стран в отношении Кыргызстана как признак политизации экономики.

«В январе США ввели санкции против «Керемет Банка», заявив, что он якобы может участвовать в обходе ограничений. Однако они так и не смогли привести ни одного факта, подтверждающего это. И не смогут, потому что таких фактов попросту нет», — отметил Садыр Жапаров.

Он подчеркнул, что в Кыргызстане работает 21 банк и, чтобы под санкции не попали все банки, власти приняли решение, что только государственный «Керемет Банк» будет работать с рублем. Все операции будут находиться под контролем государства и доход будет поступать напрямую в государственную казну.

Теперь операции с рублем будет также вести «Капитал Банк», находящийся под контролем Минфина. Как отметил Садыр Жапаров, данное решение было принято для мигрантов, работающих в России, которые ежедневно переводят в Кыргызстан миллиарды рублей.

«После введения санкций США делегация во главе с первым заместителем председателя кабмина Данияром Амангельдиевым выезжала в США для переговоров с OFAC (Управление по контролю за иностранными активами). Мы предложили привлечь независимые аудиторские компании для проверки «Керемет Банка» и «Капитал Банка», рассмотреть результаты и после этого принять решение. Но они отказались», — заявил президент.

Фактов предъявить так и не смогли, ограничившись фразой: «у нас есть информация». Но мы прекрасно понимаем, откуда берется эта «информация» — ее передают местные НПО и наши внутренние оппоненты в виде анонимных доносов. На основании этих ложных данных и вводятся санкции. Садыр Жапаров

«Теперь, как и в случае с «Керемет Банком», Великобритания вводит санкции против «Капитал Банка». И снова без единого доказательства. Все строится лишь на сомнениях. Это заставляет меня задуматься: не связано ли это с тем, что экономика Кыргызстана развивается высокими темпами? Наш ВВП вырос до 11,7 процента, и мы опережаем страны СНГ. Возможно, таким образом на нас оказывают давление, ведь крупные государства не заинтересованы в том, чтобы другие страны быстро развивались. Им выгоднее, чтобы все были зависимыми и оглядывались на них», — отметил Садыр Жапаров.

Он обратился к Дональду Трампу и Кииру Стармеру не политизировать экономику.

Президент отметил, что страна ведет многовекторную политику и сотрудничает со странами, отметив, что в Великобританию Кыргызстан ежегодно продает золота на миллиард долларов.

«В 2024 году страны ЕС торговали с Россией на сумму $141 миллиард, из них $36 миллиардов составил импорт товаров из России. Великобритания, которая ввела санкции против нашего банка, сама в 2024 году торговала с Россией на $2,2 миллиарда. То есть выходит, для себя они оставляют возможность сотрудничать, а другим запрещают», — отметил Садыр Жапаров.

Отношение, которое вы демонстрируете, несправедливо. Если вы не доверяете нам — принесите ваши данные. Наши банки готовы показать всю отчетность. Садыр Жапаров.

«Мы поднимаем экономику своими силами. Подобные шаги можно расценивать как вмешательство во внутренние дела страны. Я всегда говорил и повторю еще раз: Кыргызстан готов выполнять международные обязательства и делает это. Но я не позволю жертвовать интересами наших граждан и экономическим развитием страны. Даже под санкционным давлением мы продолжим жить и работать», — заключил Садыр Жапаров.